بعد إصابتهما في لقاء كوت ديفوار.. تعرف على فرص مشاركة الشناوي وحمدي فتحي أمام المغرب

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تأكد بشكل رسمي غياب محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، عن مباراة المغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا، والمقرر لها الأحد المقبل، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وبدأ الشناوي برنامجا علاجيا متكاملا اعتبارا من اليوم بعد الانتقال إلى مدينة ياوندي على أمل العودة في أقرب وقت ممكن ، وذلك بعد الاصابة التي مني بها خلال مباراة مصر وكوت ديفوار، ولم يتمكن معها من استكمال اللقاء.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب على أن الآشعة التي أجريت على اللاعب أكدت اصابته بشد في العضلة الخلفية .

وأشار حارس مرمى المنتخب الوطني إلى أن سوء حالة أرضية الملعب كانت السبب الرئيسي في اصابته التي لحقت به.

وفي سياق متصل، اقترب حمدي فتحي من من المشاركة أمام المغرب، بعدما أُصيب بإجهاد في العضلة الضامة، والتي تحتاج راحة 48 ساعة.

وكشفت تقارير إعلامية أن كارلوس كيروش قد يفضل البدء بمهند لاشين أمام المغرب في حالة عدم جاهزية حمدي فتحي.

ويواجه المنتخب الوطني، نظيره المغربي، في الخامسة مساء الأحد المقبل، على ملعب "أحمدو أهيدجو" بمدينة ياوندي الكاميرونية، في الدور ربع النهائي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وكان المنتخب الوطني أطاح بكوت ديفوار من دور الـ16 بركلات الترجيح، بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليتأهل لربع النهائي ليواجه المغرب.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى دور الثمانية من البطولة القارية عقب فوزه على مالاوي بنتيجة 2-1.

وحصد المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، التي ضمت منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أبوجبل

الدفاع: عمر كمال، حجازي، محمد عبد المنعم، أبو الفتوح

الوسط: النني، السولية، محمد صلاح، مرموش، حمدي فتحي (زيزو )

الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية والتي حدتت قناتي beIN Sports HD 1،2 Max لنقل اللقاء.