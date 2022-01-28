الخليج 365 يكشف سبب خروج عواد من مباراة سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تعرض محمد عواد حارس مرمى الزمالك، للإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكان الزمالك حقق فوزًا على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة (3-1) ضمن حسابات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن إصابة عواد عبارة عن "كدمة" في العضلة الأمامية، حيث فضّل الجهاز الطبي خروج اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد طلائع الجيش، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد أربع نقاط، إلا أن الفريق الأبيض فقد حظوظه في التأهل للدور المقبل بعد فوز غزل المحلة وإنبي ووصولهما للنقطة رقم 8.