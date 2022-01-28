كارتيرون يتحدث عن الدفع بعبدالشافي كـ "مساك".. وإشادة خاصة بناشيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كاتريرون، إنه وقف على مستوى أكثر من لاعب من الناشئين بناديه خلال ودية المريخ السوداني.

وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره سيراميكا كليوباترا، في وقت سابق من اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة.

وأضاف كارتيرون، خلال كلمته بالمؤتمر الفني الخاص بالمباراة:"الفارق اليوم أمام سيراميكا كليوباترا كان الروح وكل لاعب أدى دوره وكل لاعب ركز في ذلك والفريق كان عنده تواضع أكثر ليبذل مجهودًا ليفوز وماجد هاني تابعته في مباريات فريق 2003 وقدّم مبارة جيدة اليوم وراضي عنه ولديه إمكانيات جيدة وهو لاعب سابق سنه".

وتابع مدرب الزمالك:"محمد عبد الشافي جربته في وديات بمركز المساك ولديه خبرة في هذا المركز بحيث لو احتجته في مباراة مثل اليوم وعواد أُصيب في ركبته فتم استبداله ولا نعلم بعد طبيعة إصابته وقبل المباراة تحدثت مع اللاعبين على تحسين الأداء وروح الفرقة والأخطاء دون النظر عل الترتيب لنحضر أنفسنا للدوري وبطولة أفريقيا".

وأتم المدرب الفرنسي تصريحاته بقوله:"يتدرب معي حاليًا 5 لاعبين من فريق الشباب ولكن لن نتدرب في مجموعة بها 40 لاعبًا ولكن هناك لاعبين ناشئين قد اعتمد عليهم مستقبلاً".