مدرب سيراميكا: لم نقدم أفضل ما لدينا أمام الزمالك.. واستفدنا من كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

علق هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، على خسارة فريقه أمام الزمالك، بنتيجة 1-3، في إطار منافسات الجولة الرابعة بكأس الرابطة.

وقال شعبان في تصريحات بعد المباراة: " لم نكن الأفضل أمام الزمالك للأسف الشديد ، وكنا الأفضل من ناحية الاستحواذ في معظم أوقات المباراة وخلقنا عدد من الفرص لكن لم نستغلها بشكل جيد".

وأضاف، أن الزمالك سجل هدفين من فرصتين في الشوط الأول، وحاول الفريق العودة إلى المباراة في الشوط الثاني ولكن الزمالك كان له الأفضلية في تسجيل هدف ثالث .

واوضح، أن الفريق تحسن في الجبهة اليمنى على المستوى الدفاعي، لكن لم يتمكن من العودة إلى المباراة كما حدث قبل ذلك.

وتابع:" لبعنا أمام فريق كبير مهما كانت الغيابات التي يعاني منها، حين تأتي فرصة أمام فريق كبر ولا نستغلها من الصعب أن نعود".

وأكد أن الفريق استفاد من بطولة كأس الرابطة، وحقق بعض الأهداف من أهمها تجهيز عدد من اللاعبين .

وأتم تصريحاته:" لم يكن هناك ضغوط على اللاعبين بضرورة الفوز في مباراتي الزمالك والمحلة، ودفعت ببعض العناصر الشابة وهذا مكسب بالنسبة لي".