عودة ورقة دفاعية لمصر استعدادًا للمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أدى المنتخب المصري تدريباته، اليوم الجمعة، على أحد الملاعب الفرعية لملعب "أولمبييه" بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي"، في إطار الاستعدادات لمباراة المنتخب المغربي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري ضد نظيره المغربي، مساء الأحد المقبل، في تمام الخامسة، ضمن منافسات دور ربع النهائي من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة محمود حمدي "الونش" في التدريبات الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة غينيا بيساو والتي جاءت ضمن المرحلة الثانية من دور المجموعات.

وكان "الونش" غاب عن آخر مباراتين لمنتخب مصر وتحديدًا ضد منتخب السودان - في دور المجموعات - وأيضًا ضد منتخب كوت ديفوار في دور ربع النهائي، مما جعل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر يعتمد على المدافع الشاب محمد عبد المنعم.

تدريبات منتخب مصر شهدت أيضًا تواجد حمدي فتحي في جزء منها، ولم يعق الجرح الذي أصاب محمد شريف خلال المباراة السابقة في شفته السفلى واستلزم علاجه "غرزتين" من المشاركة في التدريب كاملًا، بينما بدأ محمد الشناوي برنامجه العلاجي.

وكان لاعبو الفريق قد انتظموا جميعا ظهر اليوم في المحاضرة الفنية التي يعقدها يوميا الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش ضمن التحضيرات لمباراة الأحد المقبل.

جدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار شهدت إصابة الثلاثي محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد شريف.