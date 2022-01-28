بالمواعيد.. كاف يعلن أجندة مسابقاته حتى 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أجندة بطولاته على مستوى المنتخبات والأندية، خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، والتي اشتملت على مواعيد تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بغينيا.

وسبق أن كشف كاف في وقت سابق عن مواعيد بطولات عام 2022، قبل أن يحدد جدولة البطولات بشكل رسمي حتى 2024.

وبذلك يكون لدى الاتحادات المحلية فرصة من أجل برمجة روزنامة مباريات المنتخبات والبطولات المحلية على مدار الفترة المقبلة.

ونشر الخليج 365 في وقت سابق أجندة بطولات الأندية الخاصة بالاتحاد الإفريقية على مدار عام 2022.

حافظ كاف في النسخ الثلاثة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا على إقامة بطولات الأندية خلال الفترة من أغسطس حيث ينطلق الدور التمهيدي، وصولا لإقامة النهائي في شهر مايو، أو يونيو على أقصى تقدير.

وسيقام نهائي بطولات الأندية (دوري الأبطال والكونفدرالية) خلال نسخة 2022-2023 قبل قرابة أسبوعين من نهائيات أمم أفريقيا 2023 التي ستقام في كوت ديفوار.

وحدد الاتحاد الإفريقي شهر أغسطس لإقامة كاس السوبر الإفريقي في النسختين المقبلتين.

وبخصوص تصفيات أمم أفريقيا 2025، فقد تقرر أن تنطلق المرحلة التمهيدية منها في مارس 2023، وتبدأ المرحلة الثانية (المجموعات) في سبتمبر من العام ذاته، وتمتد حتى يونيو 2024.

وأتى جدول تصفيات أمم أفريقيا 2025 كما يلي:

الدور التمهيدي: 20 إلى 28 مارس 2023

الجولة الأولى: 4 إلى 12 سبمتبر 2023

الجولة الثانية: 9 إلى 17 أكتوبر 2023

الجولة الثالثة والرابعة: 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولة الخامسة: 18 إلى 26 مارس 2024

الجولة السادسة: 3 إلى 11 يونيو 2024