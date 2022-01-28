غزل المحلة وإنبي يقصيان الزمالك من كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق غزل المحلة فوزا عريضا على ضيفه فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة كأس رابطة المحترفين المصرية.

وقلب المحلة تأخره بهدف رزقي حمرون في الدقيقة الـ19 إلى فوز (3-1) بعد تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق كل من عبده يحيى (هدفين) وهشام بلحة في الدقائق 33، 42 و80 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، يعزز غزل المحلة صدارته لترتيب المجموعة الثالثة بعدما رفع رصيده إلى ثماني نقاط، لتنتهي رسميا آمال الزمالك في التأهل إلى نصف النهائي حيث يحتل الأبيض المركز الأخير بنقطة قبل جولتين.

وضاعت على الزمالك فرصة اقتناص بطاقة أفضل فريق حصل على المركز الثاني بين المجموعات الثلاث، حيث يحتل الاتحاد السكندري حاليا وصافة المجموعة الأولى بثماني نقاط، وهو الرقم الذي لا يستطيع الأبيض الوصول إليه حتى مع فوزه بالمباراتين المتبقيتين.

وبالتالي يودع الزمالك رسميا النسخة الأولى لمسابقة كأس الرابطة من دور المجموعات.

وتنص لائحة البطولة على تأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة بين المجموعات الثلاث، مع أفضل فريق يحصل على المركز الثاني من حيث عدد النقاط.

تشكيل غزل المحلة: عمرو شعبان، محمد فتح الله، هشام بلحة، أشرف سيد، إبراهيما كونيه، يحيى حامد، محمد بازوكا، مصطفى العش، معاذ الحناوي، عبده يحيى، أحمد النادري.

تشكيل فاركو: محمد سعيد، عبدالله بكري، جابر كامل، أحمد إبراهيم، عزمي غوما، رامي صبري، كينجسلي سوكاري، رزقي حمرون، محمود حمادة، إسلام جمال، أحمد شريف.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، اقتنص إنبي فوزا قاتلا أمام طلائع الجيش بهدف نظيف حمل توقيع علي فوزي ظهير أيمن الفريق في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع الفريق البترولي رصيده إلى ثماني نقاط ليتساوى مع غزل المحلة الذي يتفوق بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير.

تشكيل إنبي: عبدالعزيز البلعوطي، محمد حامد، صلاح ريكو، أحمد جمعة، محمد إسماعيل، إبراهيم القاضي، محمد شريف، مصطفى جمال، جرجس مجدي، مصطفى دويدار، عبد الرحمن عماد.

تشكيل طلائع الجيش: محمد شعبان، علي الفيل، محمد سمير، محمد الجويني، حسن مجدي، رجب بكار، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، أحمد سمير، علي الزهدي، رجب عمران.

ترتيب المجموعة الثالثة:

غزل المحلة - 8 نقاط.

إنبي - 8 نقاط.

سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط.

فاركو - 4 نقاط.

طلائع الجيش - 3 نقاط.

الزمالك - نقطة واحدة.