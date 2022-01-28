الزمالك يحقق فوزه الأول في كأس الرابطة بثلاثية أمام سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق الزمالك فوزه الأول بالنسخة الجارية من بطولة كأس الرابطة بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقدم الزمالك بعد مرور دقيقة عن طريق لاعبه رزاق سيسيه في الدقيقة 27 قبل أن يضيف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني عزز الزمالك تقدمه بهدف ثالث سجله لاعب سيراميكا كليوباترا وليد عبدالمنعم بالخطأ في مرماه بالدقيقة 66 قبل أن يقلص شادي حسين النتيجة بهدف لسيراميكا من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز للنقطة 4 في المركز 5 ـ قبل الأخير ـ بفارق الأهداف عن فاركو وسيراميكا كليوباترا صاحبا المركزين الثالث والرابع ليفقد أمله في التأهل للدور التالي في ظل تصدر غزل المحلة وإنبي المجموعة برصيد 8 نقاط.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد طارق، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، عبدالله جمعة.

الوسط: إسلام جابر، ماجد هاني.وسط الهجوم: محمد أوناجم، يوسف أوباما، رزاق سيسيه.

وفي الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: السيد عطية، حسام عبد المجيد، محمد حسام بيسو، أحمد زكي، محمود عبدالرزاق شيكابالا، سيد نيمار، سيف جعفر، يوسف أسامة، حسام أشرف.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

بدأ الشوط الأول بضغط من قبل لاعبي سيراميكا كليوباترا فوصلت عرضية للاعبه شادي حسين في الدقيقة 6 ليُسددها في المرمى ولكن يتصدى لها محمد عواد.

ورد الزمالك بهجمة في الدقيقة 7فتصدى دفاع سيراميكا كليوباترا لمحاولة المغربي محمد أوناجم قبل أن تصل الكرة لزميله يوسف أوباما الذي أرسلها عرضية لم يُقابلها أحد.

وواصل الزمالك ضغطه فأرسل أوبامبا كرة عرضية في الدقيقة 10 ولكن أبعدها دفاع سيراميكا كليوباترا قبل أن تصل لزميله رزاق سيسه.

وتصدى عامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 13 تسديدة أوناجم من داخل منطقة الجزاء.

وردّ سيراميكا كليوباترا بهجمة خطيرة حيث استلم شادي حسين الكرة على حدود منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 14 ليُراوغ مدافع الزمالك قبل أن يُسدد كرة قوية أعلى مرمى عواد.

وحصل سيراميكا كليوباترا على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 20 سددها لاعبه مصطفى ميسي ليتصدى لها عواد على مرتين قبل أن تصل لباسم مرسي.

وتوقف اللعب في الدقيقة 21 لتلقي مهاجم الزمالك عمر السعيد العلاج قبل أن يُستأنف اللقاء.

وسجل الزمالك الهدف الأول في المبارارة عن طريق لاعبه الإيفواري رزاق سيسيه في الدقيقة 28 بعدما أرسل عبدالله جمعة عرضية هيئها أوباما لرزاق الذي سددها في مرمى سراميكا.

وحصل لاعب الزمالك يوسف أوباما على ركلة جزاء في الدقيقة 41 سددها بنجاح في مرمى سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 44.

وحاول سيراميكا كليوباترا تقليص الفارق مع بداية الشوط الثاني بهجمة قادها محمد حسن من يمين الملعب ولكن عرضيته ارتطمت بعبدالله جمعة في الدقيقة 52 لتصل ليد عواد وسط مطالبات من لاعبي سيراميكا بركلة جزاء بداعِ ارتطامها بعبدالله جمعة.

وردّ الزمالك في الدقيقة 59 بكرة خطيرة من لاعبه رزاق سيسه الذي مرر الكرة لعمر السعيد ليجعله منفدرًا بحارس سيراميكا كليوباترا عامر عامر ولكن الحكم يحتسب تسللًا.

وسدد لاعب سيراميكا كليوباترا مصطفى ميسي في الدقيقة 61 كرة ضعيفة ارتطت بدفاع الزمالك ثم حول زميله شادي حسين عرضية وصلته من زميله كوابينا سهلة في يد عواد.

وسدد لاعب الزمالك الشاب ماجد هاني كرة في الدقيقة 64 ولكنها مرت بعيدة عن المرمى وردّ سيراميكا بكرة خطرة في الدقيقة 65 وصلت للاعب شادي حسين الذي سدد الكرة من حدود منطقة جزاء الزمالك ولكن تصدى لها عواد قبل أن يُشتتها دفاع فريقه.

وسجل لاعب سيراميكا كليوباترا وليد عبدالمنعم الهدف الثالث للزمالك في مرماه بالدقيقة 67 بعدما أرسل رزاق سيسيه عرضية لزميله عمر السعيد ولكنها ارتطمت في قدم وليد عبدالمنعم لتسكن الشباك.

ودفع كارتيرون في الدقيقة 68 باللاعب حسام أشرف بدلاً من عمر السعيد وباللاعب محمود عبدالرزاق "شيكابالا" بدلاً من رزاق سيسيه وأحمد زكي بدلاً من إسلام جابر.

ودفع كارتيرون في الدقيقة 73 باللاعب سيف فاروق جعفر بدلاً من ماجد هاني قبل أن يتوقف اللعب ف الدقيقة 77 لعلاج حارس الزمالك محمد عواد ثم أُستأنف اللقاء.

واستبدل كارتيرون محمد عواد في الدقيقة 83 بالحارس الشاب السيد عطية. واحتسب الحكم في الدقيقة 84 ركلة جزاء لصالح سيراميكا كليوباترا بداع جذب حارس الزمالك السيد عطية للاعب شادي حسين.

وسدد شادي حسين ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 85.