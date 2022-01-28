الامارات | المنتخب المصري يزف خبراً ساراً لجمهوره قبل مواجهة المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المصري يزف خبراً ساراً لجمهوره قبل مواجهة المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سلبية مسحة بعثة المنتخب الأول قبل مواجهة المغرب المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وذكر الاتحاد المصري للعبة عبر صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم:"أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء المغرب بعد غد عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة ".

وكانت بعثة المنتخب المصري قبل انتقلت إلى ياوندي أمس استعداد اللقاء المغرب يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد أحمدو أهيدجو ضمن مباريات دور الثمانية. وكانت اللجنة المنظمة قد قررت تقديم موعد المباراة لمدة ساعة بعد قرار اقامتها ومباراة السنغال وغينيا على ملعب واحد في اليوم نفسه بعد غلق الاستاد الأولمبي، الذي شهد حادثة التدافع الجماهيري قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر في دور الستة عشر. وكان المنتخب المصري قد تأهل لدور الثمانية عقب فوزه على نظيره الإيفواري 5 /4 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news