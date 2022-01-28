الامارات | الجنوب إفريقي هاردينغ يتصدر "دبي ديزرت كلاسيك" للغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنوب إفريقي هاردينغ يتصدر "دبي ديزرت كلاسيك" للغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الجنوب إفريقي جاستن هاردينغ بتصدّر النتائج في اليوم الثاني لبطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، ليتفوق على مجموعة من أبرز المنافسين على أرض نادي الإمارات للغولف اليوم.

ويعود هاردينغ بقوة إلى الواجهة بعد نتيجة متميزة سجّلها أمس بـ 7 ضربات تحت المعدل، بمجموع 65 نقطة، ليقدم اليوم أداءً استثنائياً مع 4 ضربات تحت المعدل بمجموع 68 نقطة، بما في ذلك ضربة إيجل في الحفرة 15 ليحجز مكانه في طليعة المتنافسين مع 11 ضربة تحت المعدل.

وسرعان ما انضم تيريل هاتون إلى طليعة السباق ليحلّ في المركز الثاني بعد هاردينغ بفارق ضربتين تحت المعدل ويقترب خطوة جديدة من تحقيق خامس ألقابه في بطولات سلسلة رولكس هذا الأسبوع. وسجل اللاعب الإنجليزي ضربة بوجي في الحفرة الأولى لليوم الثاني على التوالي، قبل أن يستعيد زمام الأمور ويسجل 7 ضربات بيردي، ليختتم بنتيجة 6 ضربات تحت المعدل بواقع 66 نقطة.

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