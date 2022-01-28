الامارات | سالم بن عبدالرحمن القاسمي يشهد انطلاق طواف الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم بن عبدالرحمن القاسمي يشهد انطلاق طواف الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، انطلاق المرحلة الأولى لطواف الشارقة الدولي السابع للدارجات صباح اليوم، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك في منطقة الممزر بالشارقة، تحت شعار "50 عاماً في حب سلطان"، تفاعلاً مع اليوبيل الذهبي لتولي صاحب السمو حاكم الشارقة مقاليد الحكم في إمارة الشارقة.

وتبلغ مسافة السباق 438.8 كلم موزعة على أربعة مراحل، ويستمر حتى الأول من فبراير المقبل بمشاركة 144 دراجاً يمثلون 24 فريقاً ومنتخباً من 16 دولة، وبلغت مسافة المرحلة الأولى 8,8 كلم وانطلقت من أمام مصرف الشارقة الإسلامي بالممزر، وانتهت في ذات نقطة البداية.

وحضر انطلاق الطواف كل من اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأسامة الشعفار رئيس اتحاد الامارات للدراجات، وأسامة الدوخي نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ورئيس الاتحاد الأسيوي للدراجات، ووجيه عزام نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وعدد من المسؤولين في قطاع الرياضة.

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