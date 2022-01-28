الامارات | بيراي.. الفريق "الغامض" يهدد طموحات الجزيرة في مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن بيراي.. الفريق "الغامض" يهدد طموحات الجزيرة في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع فريق بيراي التاهيتي، لتدشين حضوره الأول في نهائيات كأس العالم للأندية، عندما يقص شريط الافتتاح بمواجهة الجزيرة يوم 3 فبراير المقبل. ويعتبر بيراي الفريق القادم من خلف المحيطات، بحكم موقع تاهيتي في منتصف المحيط الهادئ تقريباً، والذي سيقضي أكثر من 36 ساعة سفر في رحلته إلى أبوظبي من الفرق المجتهدة والراغبة في تحقيق نقلة نوعية دولية مهمة في مسيرته التاريخية.

ويعتبر هذا الفريق "غامضا" بالنسبة لكل الفرق المشاركة في المونديال، وعلى رأسها الجزيرة الذي يواجهه، وقد يكون هذا الغموض تحديا خاصا بالنسبة للجزيرة الذي لا يعرف الكثير عن طريقة لعب بيراي.

ويحتفل بيراي بمرور 92 عاماً على تأسيسه في عام 1929، وتوج بلقب الدوري المحلي 10 مرات، منها آخر موسمين على التوالي، وإن كانت انطلاقته متراجعة بعض الشيء في هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث بعد مرور 8 جولات، فيما تعد أفضل إنجازاته على الصعيد القاري هي الحلول وصيفاً لأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا الذي حالت ظروف الاغلاق في نيوزيلندا من حضوره، فحل محله فريق بيراي التاهيتي.

ويعد إف سي بيراي، من أنجح الفرق في تاريخ تاهيتي التي تعد جزءاً من بولينيزيا الفرنسية، وهو الذي اتخذ اسمه من البلدية التي يقع بها، كما توج بلقب كأس تاهيتي 9 مرات، آخرها موسم 2002-2003، فيما توج بلقب كأس المحيط الهادئ مرتين عامي 2001 و2007. وبحسب المعلومات المتوفرة عن الفريق، فإن جميع لاعبيه محليين من تاهيتي، باستثناء لاعب واحد فرنسي الجنسية، ويدربه مدرب تاهيتي هو نيا بينيت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news