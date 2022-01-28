الامارات | رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى الأطفال من ساحة الوصل في "إكسبو دبي" (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى الأطفال من ساحة الوصل في "إكسبو دبي" (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة مؤثرة إلى زوار "إكسبو 2020 دبي"، أثناء حضوره اليوم الجمعة إلى المعرض العالمي، مؤكداً أهمية الاهتمام بالأطفال والجيل المقبل.

وقال رونالدو أثناء الجلسة الحوارية في ساحة الوصل، إنه: "يجب على الأطفال والجيل القادم أن يحلموا ويصروا على تحقيق أمنياتهم".

وأضاف: "اهتموا بالنوم مبكراً وتناول الوجبات الصحية واستمعوا إلى نصائح أبائكم وثقوا بأنفسكم دائما".

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