الامارات | تألق كبير للإيطالي غوديانو في "دولية قفز الحواجز"

شكرا لقرائتكم خبر عن تألق كبير للإيطالي غوديانو في "دولية قفز الحواجز" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت منافسات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز في نسختها الخامسة، على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي. وتمكن الفارس الإيطالي إيمانويل غوديانو مع الجواد "بيكولاج دو ميوسك" من الفوز بختام منافسات اليوم الاول لبطولة الشراع الدولية، بينما حل ثانيا،الفارس محمد الهاجري مع الجواد "جي اس فابيان"، وثالثا الفارسة البريطانية جورجيا تيم مع الفرس "زد سفن كارتينا".

وفي منافسات أخرى، حاز الفارس كريستابس نيرتنكس من لاتفيا على جائزة المركز الأول في أولى منافسات البطولة من فئة الأربع نجوم، وفي أولى منافسات الفترة المسائية في أول أيام البطولة جاءت بمنافسة دولية من فئة النجمتين، وفاز الفارس المصري مودة زيادة.

وفي أبرز المنافسات الأخرى، سيطر فرسان الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى في المنافسة الدولية للفرسان من فئة الشباب أقل من 25 سنة، وحاز على المركز الأول الفارس محمد حمد الكربي، بينما فاز في الفترة الصباحية في ثاني أيام البطولة، الفارس الأردني أحمد منصور في منافسة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، كما حاز فرسان الإمارات على المركزين الاول والثاني في منافسة المرحلتين الخاصة من فئة النجمتين، من خلال المتصدر سيف عويضة الكربي، والفارس محمد حمد الكربي، وفازت بالمركز الثالث الفارسة السورية آية حمشو.

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