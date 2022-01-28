الامارات | والدته عراقية.. مطالب بضم لاعب برازيلي إلى "أسود الرافدين"

شكرا لقرائتكم خبر عن والدته عراقية.. مطالب بضم لاعب برازيلي إلى "أسود الرافدين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب إعلاميون عراقيون اتحاد الكرة في بلادهم بدعوة اللاعب البرازيلي الجنسية حميد صالح للانضمام إلى المنتخب العراقي خلال الفترة المقبلة خصوصا وانه يلعب في خط الهجوم.

وقال موقع البوابة الالكترونية في حسابه "تويتر" ان اللاعب حميد صالح يعد اكتشافا مهما وهو لاعب ذو أصول عراقية يلعب بمركز الهجوم ووقع لصفوف فريق لوندرينا البرازيلي قبل اسبوعين والذي ينشط في صفوف دوري الدرجة الاولى حيث ان والدته من أصول عراقية ومن محافظة بغداد، داعيا الاهتمام بذلك كونه يلعب في دوري كبير اختصاصه الكرة الهجومية.

ويعاني المنتخب العراقي من ضعف في مركز الهجوم وعدم استثمار الفرص المتاحة أمام المرمى.

وخسر منتخب العراق آخر مبارياته أمام إيران بهدف نظيف، الخميس، ضمن تصفيات المونديال وشهدت ضياع فرص هجومية ثمينة.

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