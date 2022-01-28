قبل أيام من مواجهة الفراعنة.. كورونا تضرب صفوف المغرب

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير إعلامية مغربية، الجمعة، عن إصابة اثنين من لاعبي المنتخب المغربي بكورونا قبل أيام قليلة من مواجهة نظيره المصري، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وقال موقع "Le360sport" المغربي، إن النتائج المخبرية والمسحات الطبية جاءت إيجابية لفيروس كورونا للاعبي "أسود قرطاج" الحارس منير الكجوي المحمدي وسفيان القرواني، وبناء على ذلك تم عزل الثنائي عن بعثة المنتخب على الرغم من عدم ظهور أعراض عليهما.

ويواجه المنتخب الوطني، نظيره المغربي، في الخامسة مساء الأحد المقبل، على ملعب "أحمدو أهيدجو" بمدينة ياوندي الكاميرونية، في الدور ربع النهائي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وكان المنتخب الوطني أطاح بكوت ديفوار من دور الـ16 بركلات الترجيح، بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليتأهل لربع النهائي ليواجه المغرب.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى دور الثمانية من البطولة القارية عقب فوزه على مالاوي بنتيجة 2-1.

وحصد المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، التي ضمت منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أبوجبل

الدفاع: عمر كمال، حجازي، محمد عبد المنعم، أبو الفتوح

الوسط: النني، السولية، محمد صلاح، مرموش، حمدي فتحي (زيزو )

الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية والتي حدتت قناتي beIN Sports HD 1،2 Max لنقل اللقاء.