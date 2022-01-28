مباشر بعد قليل.. الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. تعرف على التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا عند الخامسة من عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الرابطة.

ويدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل الزمالك المجموعة برصيد 6 نقاط.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد طارق، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، عبدالله جمعة.

الوسط: إسلام جابر، ماجد هاني.وسط الهجوم: محمد أوناجم، يوسف أوباما، رزاق سيسيه.

وفي الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: السيد عطية، حسام عبد المجيد، محمد حسام بيسو، أحمد زكي، محمود عبدالرزاق شيكابالا، سيد نيمار، سيف جعفر، يوسف أسامة، حسام أشرف.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته: