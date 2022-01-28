مصدر يكشف لمصراوي ملفات تسعى إدارة الأهلي لإنجازهم خلال الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالحكيم طه:

أفاد مصدر بوجود حالة من الترقب الشديد داخل أرجاء النادي الأهلي لحسم ملفات هامة سواء بضم مدافع جديد حسب رغبة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني أو إعارة عدد من اللاعبين بهدف منحهم فرصة المشاركة أساسياً .

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي دخل في صراع مع الوقت لإنجاز كافة الملفات خاصة مع صعوبة إعارة اللاعبين نظراً لرفض عدد من الأندية المحلية هذا الأمر ورغبتها في أن يكون شراء نهائي أو إعارة مع وجود بند أحقية الشراء في نهاية المدة .

وأشار المصدر، إلى أن أمير توفيق وقبله لجنه التخطيط ومعهم حسام غالي عضو مجلس الإدارة يسارعون الوقت لإنجاز ثلاث ملفات والتي أولها هو الرغبة بإنهاء إعارة واحد من الثنائي محمد عبدالمنعم الذي يلعب لفيوتشر وأحمد رمضان بيكهام المعار لسموحة وإن كانت فرص عودة أحد منهم صعبة للغاية .

وأوضح المصدر أن الملف الثاني هو إعارة والتر بواليا بعد أن فسخ تعاقده مع مالاتيا سبور التركي ويتبقي ثلاثة أيام فقط لتجديد إعارته سواء داخلياً أو خارجياً في ظل وجود عروض سعودية له، منوهًا إلى أن الملف الثالث هو إعارة بعض لاعبي الفريق الشباب والذين ظهروا بصورة جيدة في مبارياتهم الثلاث ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة خاصة أن لا يوجد سوي لاعب واحد تلقى عروض وهو زياد طارق والذي يقترب بقوة من الإعارة للجونة .

وأتم المصدر تصريحاته بلفت الإنتباه إلى إدارة الكرة بالأهلي تحاول بشتى الطرق توفير عروض إعارة لعدد من اللاعبين من بينهم محمد فخري وعبدالرحمن مانو ومحمد نصير وصالح نصر وربما يتم الاستقرار علي بقاء محمد مغربي وعدم خروجه للإعارة حال عدم إعادة بيكهام أو عبدالمنعم خاصة أنه مقيد بفريق 2001 ولن يكون عبئاً علي الفريق الأول.

وقال أن هناك تحركات في العديد من الإتجاهات تقوم بها الإدارة الحمراء بالتزامن مع محاولات إنجاز ملف تمديد تعاقد المدير الفني بيتسو موسيماني بعد وصول مويرا مديرة أعماله للقاهرة صباح أمس .