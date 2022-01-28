تشكيل الزمالك.. مفاجأة عبدالشافي أمام سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة سيراميكا كيلوباترا في بطولة كأس الرابطة المحترفين المصرية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة لكأس الرابطة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويقود عمر السعيد هجوم الزمالك في مواجهة سيراميكا، على أن يتواجد الناشئ ماجد هاني في وسط الملعب بجوار إسلام جابر، ويلعب محمد عبدالشافي كقلب دفاع بجوار محمد عبدالغني.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد طارق، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، عبدالله جمعة.

الوسط: إسلام جابر، ماجد هاني.

وسط الهجوم: محمد أوناجم، يوسف أوباما، رزاق سيسيه.

وفي الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: السيد عطية، حسام عبد المجيد، محمد حسام بيسو، أحمد زكي، محمود عبدالرزاق شيكابالا، سيد نيمار، سيف جعفر، يوسف أسامة، حسام أشرف.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الانتصار الأول له في بطولة كأس الرابطة بعد التعادل سلبيًا ضد إنبي، والهزيمة أمام فاركو 2-0، وأمام غزل المحلة 3-0.