الارشيف / اخبار الرياضه

"اختيار مثير للجدل" .. اللائحة تحصن منتخب مصر من تطبيق عقوبة الأمم في تصفيات المونديال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد وهادي مدني:

أثار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجدل بعد اختيار طاقم حكام سنغالي لمباراة مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون.

ويواجه منتخب مصر نظيره المغربي في الخامسة من مساء الأحد القادم بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في مباراة يقودها طاقم الحكام السنغالي ، ماجيت ندياي حكم ساحة، وماليك سامبا مساعد أول، ودجيبريل كامارا مساعد ثاني.

ويرجع الجدل بسبب وقوع منتخب مصر ضد السنغال بلد طاقم التحكيم في قرعة المرحلة النهائية لتصفيات مونديال قطر 2022 وهو ما يصنع حالة من تضارب المصالح .

ويأتي حالة خروج مصر - لا قدر الله - أمام المغرب لتضع احتمالا أن مواجهة أسود الأطلسي هي الأخيرة (الرسمية) للفراعنة قبل مواجهة السنغال وهو ما يصنع التساؤلات هو مصير العقوبات التي يقررها الحكم في المباراة.

لائحة البطولة تحسم الأمر حيث وفق المادة 42 وتحديداً فقرة 3 فإن أى لاعب يتعرض للإقصاء في مباراته الأخيرة في البطولة تطبق العقوبة عليه في نفس البطولة دون تأثير على المسابقات الأخرى وهو ما يعني عدم سريان عقوبات أمم أفريقيا على مباراتي تصفيات المونديال.

a97e67b7ea.jpg

وتبقى الحالة الوحيدة في عقوبات تشمل المسابقات المختلفة في المادة 45 فقرة 5 و6 هو طرد مع تقرير من الحكم والمراقب يشمل وقائع وحينها يعرض الأمر على لجنة الانضباط بالكاف وهي من تقرر هذه العقوبة.

63cc457cb7.jpg

وأسفرت القرعة التي أقيمت السبت بمدينة دوالا الكاميرونية على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون عن مواجهة مصر للسنغال على أن تقام المباراة الأولى يوم 24 مارس المقبل في القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب في داكار يوم 29 من الشهر نفسه.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا