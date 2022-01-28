سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة المغرب في كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم الجمعة في العاصمة الكاميرونية ياوندي، سلببية جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب المغرب، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر تأهل على حسام منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح، فيما فاز منتخب المغرب على منتخب مالاوي 2-1 في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

وأسندت لجنة الحكام، مهمة مباراة مصر والمغرب، لطاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيت ندياي حكم ساحة، ويعاونه كل من، ماليك سامبا مساعد أول، ودجيبريل كامارا مساعد ثاني، على أن يكون الحكم الرابع التونسي صادق السالمي.