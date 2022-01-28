مصدر لمصراوي: شكوك حول مشاركة تاو في مباراة البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحوم الشكوك حول قدرة بيرسي تاو، لاعب الأهلي، على المشاركة في مباراة البنك الأهلي في ختام دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع البنك الأهلي، الأحد المقبل، في الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لمصراوي إن تاو يعاني من آلام في العضلة الأمامية، ويبدو أقرب للغياب عن لقاء البنك الأهلي.

جدير بالذكر أن بيرسي تاو شارك أساسيا في مباراة الأهلي الماضية أمام سموحة بالجولة الرابعة بكأس الرابطة، وتم استبداله في الدقيقة 69 من اللقاء الذي انتهى بخسارة "المارد الأحمر" بثلاثية دون رد.

ويحتل الأهلي المركز الأخير في مجموعته ببطولة كأس الرابطة، برصيد 3 نقاط من أول 4 جولات، ليودع المسابقة مبكرا.