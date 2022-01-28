خاص.. تحديد موعد مباراة الهلال والأهلي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن إدارة المسابقات في كاف حددت يوم الجمعة الموافق 18 فبراير المقبل موعداً رسمياً لمباراة الهلال والأهلي على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأضاف أن المباراة ستقام في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة وبدون حضور جماهيري.

وأشار المصدر إلى أن لقاء المريخ السوداني وصنداونز في نفس إطار مباريات المجموعة الأولى تقرر أيضاً إقامته يوم السبت 19 فبراير في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وأكد في ختام تصريحاته أن هذه المباريات ستقام بدون حضور جماهيري على ملعب الجوهرة الزرقاء طبقاً للشروط التي حددتها لجنة التراخيص في الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد اعتماد الملعب الأسبوع الماضي بعد آخر لجنة تفتيش قام بها الموزبيقي محمد سييدات رئيس لجنة التراخيص في الكاف.

وكان "يلا كورة" أول من أعلن اعتماد ملعب الهلال السوداني قبل إعلان نادي الهلال السوداني وصول موافقة رسمية من الكاف على اعتماد الملعب، حيث أشار وقتها مصدر مسئول في إدارة المسابقات في الإتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتماد لجنة التراخيص بالكاف لملعب الجوهرة الزرقاء في السودان للعب ناديي الهلال والمريخ السوداني عليه خلال مشاركتهما في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر: "لجنة التراخيص برئاسة الموزبيقي محمد سييدات أخطرتنا باعتماد الملعب بعد جولة تفتيش على الأستاد ومرفقاته خلال الأسبوع الماضي".

ويستقبل ملعب الجوهرة الزرقاء مباريات المجموعة الأولي في الجولة الثانية يومي 18 و19 فبراير، حيث يستقبل الهلال السوداني فريق الأهلي، ويخوض المريخ السوداني مباراته مع صنداونز.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مبارياته في دور المجموعات لدوري الأبطال على ملعب "الأهلي we السلام".

يذكر أن مباريات دور المجموعات لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية ستنطلق يوم 11 فبراير المقبل عقب ختام منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.