ماجيت ندياي حكمًا لقمة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حكام مباراة منتخب مصر مع نظيره المنتخب المغربي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات دور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية.

وأسندت لجنة الحكام، مهمة مباراة مصر والمغرب، لطاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيت ندياي حكم ساحة، والتي مقرر لها يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويعاون ماجيت ندياي كل من، ماليك سامبا مساعد أول، ودجيبريل كامارا مساعد ثاني، على أن يكون الحكم الرابع التونسي صادق السالمي.

وختارت لجنة الحكام، فرناندو جيريرو حكمًا لتقنية الفيديو "فار"، على أن يعاون كل من دحان بيدة أول مساعد أول، وجيرسون إيمليانو مساعد ثاني.

وكان منتخب مصر تأهل على حسام منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح، فيما فاز منتخب المغرب على منتخب مالاوي 2-1 في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.