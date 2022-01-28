رسميا.. كورونا يوجه ضربة مزدوجة لمنتخب المغرب قبل مواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن إصابة اثنين من عناصر منتخب المغرب بفيروس كورونا، قبل المواجهة المرتقبة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2021.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي، الأحد المقبل، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون.

وحسب ما ذكرته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان رسمي، فإن المسحة الطبية التي خضعت لها عناصر "أسود الأطلس" أثبتت إصابة الحارس منير المحمدي والمدافع سفيان الكرواني بفيروس كورونا.

وكانت صحيفة "المنتخب" المغربية أشارت في وقت سابق إلى أنه في حالة ثبوت إصابة المحمدي والكرواني رسميا فلن يتمكنا من المشاركة في مباراة مصر.

جدير بالذكر أن منير المحمدي هو الحارس البديل لمنتخب المغرب في وجود المخضرم ياسين بونو، وشارك في مباراة واحدة بالنسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، أمام الجابون في ختام دور المجموعات، وانتهت بالتعادل (2-2).

في المقابل غاب المدافع سفيان الكرواني عن كافة المباريات التي لعبتها كتيبة المدرب وحيد خليلوزيتش في كأس أمم أفريقيا 2021.