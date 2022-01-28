فيديو مسرب لمدرب منتخب مصر يثير الجدل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 يناير 2022

أثار فيديو مسرب للمدرب العام للمنتخب المصري ضياء السيد الجدل بعد الحديث عن مكافآت منتخب مصر عقب التأهل للدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمدرب المنتخب يجري حوار صحفيا عبر إحدي القنوات حيث ظهر في الفيديو قبل إجراء الحوار ويبدو أنه لم يكن يعلم بأن الكاميرا تسجل وقتها.

وتحدث ضياء عن مكافآت اتحاد الكرة للمنتخب وسخر من تصريحات خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن مكافآت الـ500 دولار.

وقال ضياء السيد في الفيديو "صاحبك طالع يقولك 500 دولار هي دورة رمضانية".

وأضاف: "خالد الدرندلي صاحبي من النادي الأهلي كلمته وقولتله أنت بتستعبط انت عارف العيال دي ليها فلوس قد إيه.. وقالي والله ما فيه".

وسبق أن ظهر فيديو مسرب لضياء السيد خلال الفترة الماضية تحدث خلاله عن محمود عبد الرازق لاعب الزمالك.

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره المغربي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حاليا بالكاميرون، يوم الأحد المقبل 30 يناير في الخامسة مساء.