الأهلي يخسر بالكبار ولم يفعلها مع الصغار.. ثورة غضب ضد موسيمانى بعد ثلاثية سموحة.. وموجة انتقادات تهدد المدير الفنى.. وطه إسماعيل يفتح النار .. والقيعى: قراراته خاطئة

الشارقة - اميمة ياسر - مازالت ردود الأفعال القوية تتوالى بعد خسارة الأهلي بثلاثية نظيفة من سموحة أمس، الخميس، فى الجولة الرابعة لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، خاصة أن هذه الخسارة أطاحت بالأهلي من بطولة كأس الرابطة وحرمته من فرصة الفوز بالبطولة التى تقام لأول مرة، كما أن هذه الخسار جاءت بعدما دفع الجهاز الفني للأهلي باللاعبين الكبار وأعاد الشباب لدكة الاحتياطي رغم تألق الشباب فى المباريات الثلاث السابقة التى خاضها المارد الأحمر ببطولة كأس الرابطة.

هجوم شرس ضد موسيماني



الغاضبون من موسيماني المدير الفني للأهلي وجهوا له اللوم عقب الخسارة بثلاثية، وهاجم طه إسماعيل نجم الأهلى السابق الطريقة التي أدار بها موسيمانى مباراة سموحة، مؤكداً أنه أسوأ ما يمكن، خصوصا أن ملامحها لم تظهر سواء فى الفكر أو حتى فى التوازن داخل الملعب.

وأضاف إسماعيل، "الإدارة الفنية للأهلي فى المباراة من أسوأ ما يمكن، فلا يوجد فكر ولا أى هدف أو توازنات، وفى النهاية مهما كان إنها خسارة ستسجل على الأهلى".

الأهلي يخسر بالكبار ولم يفعلها مع الصغار



واختتم نجم الأهلى السابق حديثه قائلا، "الأهلى لم يخسر بالناشئين وتعادل فى ثلاث مباريات ولكن خسر بالكبار فى مباراة كأس الرابطة".

كما انتقد عدلى القيعى، مدير التعاقدات السابق في الأهلي، موسيماني عقب مباراة سموحة، موضحاً أن المدير الفنى تعامل بشكل سيئ للغاية مع مباراة سموحة قائلاً، "موسيماني أدار المباراة بشكل غريب.. استعان بالشباب فى 3 مباريات ثم فاجأ الجميع واستبعدهم فجأة أمام سموحة وهذا أمر خاطئ".

وأضاف القيعى، "تجربة سموحة بسلبياتها من الممكن الاستفادة منها لكننا لا نستطيع تحمل خسارة مثل هذه مرة أخرى وأنا خايف من اللي جاى".

وطالب القيعي بحسم ملف تجديد عقد موسيمانى قبل إلى السفر إلى الإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية قائلا، "يجب إنهاء موضوع تجديد عقد موسيماني قبل السفر إلى الإمارات".

القيعي يشكو من لعنة الإصابات



وعلّق المهندس عدلي القيعي على الإصابات المُتتالية بفريق الكرة بالنادي قائلاً، "الأمر بات مُقلقاً وصادماً لأن الإصابات لا تأتى فرادى للمارد الأحمر قبل مونديال الأندية".

وأكد القيعي أن الأحمر يعاني من الإصابات الكثيرة والمتتالية فى الفريق، وكان آخرها حمدى فتحي ومحمد الشناوي الثنائى المتواجد مع المنتخب الوطني الأول ببطولة الأمم الأفريقية الحالية بالكاميرون.

ويعاني الأهلي من إصابات كثيرة قبل كأس العالم للأندية بالإمارات الشهر المقبل، حيث أصيب مؤخراً الشناوى وحمدى فتحى ومن قبلهما أكرم توفيق مع المنتخب فى أمم أفريقيا.



ويغيب أكرم توفيق ما يقرب من ثمانية أشهر للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي أما الشناوي وحمدي فيغيبان عدة أيام للإصابة فى العضلة الخلفية، كما أجرى صلاح محسن مهاجم الأهلي مؤخراً جراحة في مشطية القدم وسيغيب قرابة الشهرين بجانب إصابة الثنائي محمد محمود وحسام حسن.