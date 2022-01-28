موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس الرابطة.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الزمالك، نظيره سيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويدخل الزمالك اللقاء متأثرا بخسارته بثلاثية نظيفة أمام غزل المحلة، في الجولة الماضية.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، ويتذيل الزمالك الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ومن المتوقع أن يحافظ كارتيرون على القوام الأساسي الذي خاض مباراة غزل المحلة، حيث سيلعب بالتشكيل التالي:

محمد عواد في حراسة المرمى

الدفاع: (حازم إمام – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة – حاتم أحمد).

الوسط: طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا

الهجوم: عمر السعيد.

القناة الناقلة

سيتم نقل المباراة عبر شاشة أون تايم سبورت بصوت المعلق حاتم بطيشة.