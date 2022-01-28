"كلمتك هتفرق".. مدرب مصر الأسبق يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

طالب محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر الأسبق، الجماهير المصرية، لدعم اللاعبين والجهاز الفني للفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال فايز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا عشت أجواء بطولة أفريقيا وصعوبتها كلها من إصابات وسوء ملاعب ورطوبه".

وأضاف مدرب منتخب مصر الأسبق: "الأجواء صعبة ومحتاجه رجاله تتحمل وتركز وكنت قريب من اللاعيبه وتفكيرهم والله عايزين يفرحونا ".

وتابع فايز: "اللاعبين محتاجين بس كل كلمه إيجابيه ودعم لأنهم بيشوفوا السوشيال ميديا شئنا أم أبينا، والله كلمتك هتفرق، شجعوهم".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب المغرب، الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية".