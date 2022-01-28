تقارير: نجم بورتو يقترب من مزاملة صلاح في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

بات نادي ليفربول قريبا من التعاقد مع لويس دياز، نجم بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حسب ما أكدته عدة تقارير إعلامية.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية ذكرت أن ليفربول سيدفع لبورتو 45 مليون يورو مقابل التعاقد مع لويس دياز، بجانب 15 مليون أخرى كمتغيرات تتعلق بأداء الجناح الكولومبي صاحب الـ25 عاما.

وأرسل ليفربول وفدا لإجراء الفحص الطبي للاعب في معسكر منتخب كولومبيا الذي يخوض في الوقت الحالي مباريات في تصفيات كأس العالم 2022، ومن المقرر أن يتم إنهاء الصفقة والإعلان عنها رسميا في عطلة نهاية الأسبوع.

وحسب ما ذكرته التقارير، فإن عقد لويس دياز مع ليفربول سيمتد حتى نهاية موسم 2026-2027.

جدير بالذكر أن تحرك ليفربول للتعاقد مع لويس دياز لا يتعلق بموقف محمد صلاح الذي تحوم الشكوك حول استمراره مع "الريدز" بسبب تأخر تجديد عقده، وذلك لأن اللاعب الكولومبي يلعب في مركز مختلف.

ويلعب دياز كجناح أيسر وأيضا في الناحية اليسرى من وسط الملعب، وفي قليل من الأحيان تم توظيفه كجناح أيمن (مركز صلاح).

ونشر الصحفي الإنجليزي ديف أوكوب تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها إن تعاقد ليفربول مع لويس دياز قد يكون استجابة لطلب سابق من صلاح بتدعيم الفريق بلاعبين مميزين، وهو ما يعني إشارة لرغبة النادي في استمرار النجم المصري وليس العكس.