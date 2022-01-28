خاص- 30 لاعبًا في البعثة الرسمية للأهلي للمشاركة في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني علي اصطحاب 30 لاعبًا في البعثة الرسمية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن موسيماني استقر علي اصطحاب 30 لاعبًا لرحلة أبوظبي من ضمنهم أسماء اللاعبين المتواجدين مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي ومحمد شريف وعمرو السولية بجانب علي معلول المتواجد مع منتخب تونس .

وأضاف المصدر أن هناك محاولات من الجهاز الإداري للأهلي بسرعة إعادة أليو ديانج للقاهرة ليكون من البعثة التي ستغادر لأبوظبي وذلك بعد خروج منتخب بلاده من كأس الأمم.

وأوضح أن موسيماني لا يزال يطمح في إنهاء صفقة لدعم الجانب الدفاعي وذلك باستعادة محمد عبدالمنعم أو أحمد رمضان بيكهام من الإعارة وسوف يتم ضمهم لقائمة الأهلي للمونديال .

وشدد المصدر أن الأهلي سوف يصطحب 30 لاعبًا علي أن يتم تقليصها إلى 23 لاعبًا يوم 3 فبراير.

ويستعد الأهلي لمواجهة مونتيري المكسيكي، يوم 5 فبراير القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

يذكر أن التشكيل الرسمي للبعثة يضم محمود الخطيب رئيسًا والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق منسقًا عامًا وطارق قنديل وحسام غالي عضوا المجلس وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات وجمال جبر مدير إدارة الإعلام وحنان الزيني مدير إدارة اللوائح والتراخيص بالنادي،ومحمد رمضان نائب مدير إدارة الإشتراكات و ماريان الكساب نائب مدير إدارة التسويق .