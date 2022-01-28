وليد أزارو يقترب بقوة من العودة للدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية مغربية أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي السابق.

وأفاد موقع le360 سبورت المغربي، أن بيراميدز يرغب بقوة في التعاقد مع أزارو، لتعزيز خط هجومه، وذلك عقب رحيله عن صفوف ناديه الاتفاق السعودي، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وكانت إدارة نادي الاتفاق السعودي قد قررت الاستغناء عن خدمات أزارو، وفسخ تعاقده مع الفريق ليصبح لاعباً حراً.

وأكد الموقع المغربي، أن تألق وليد الكرتي، نجم خط الوسط المغربي مع بيراميدز منذ بداية الموسم الحالي، دفع إدارة الفريق للتفكير في التعاقد مع زميله المغربي وليد أزارو، والذي كانت له تجربة ناجحة مع الأهلي المصري، حيث توج بلقب هداف الدوري العام.

وأشار الموقع إلى أن هناك بعض الخلافات المادية تعرقل إتمام الصفقة حتى الآن.

ولفت إلى أن المهاجم المغربي يرغب في منحه مكافأة توقيع، بالإضافة إلى مقدم التعاقد، وهذا ما ترفضه إدارة بيراميدز حتى الآن، والتي ترى إنه يجب الاكتفاء بدفع مقدم التعاقد فقط.

وأضاف الموقع المغربي أن إدارة نادي بيراميدز تحاول إقناع أزارو بالتنازل عن منحة التوقيع، ولكنه متمسك برأيه في الوقت الحالي، وهذا ما يجعل الصفقة متوقفة حتى الآن.

وفي وقت سابق، قررت إدارة نادي الاتفاق السعودي فسخ تعاقدها مع أزارو، عقب التعاقد مع المهاجم يوسف نياكاتي، قادماً من نادي الاتحاد السعودي، حيث أطاحت به إدارة العميد، بعد انضمام المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله في أحد الصفقات المدوية بسوق الانتقالات بالدوري السعودي.

يشار إلى أن أزارو لعب 51 مباراة بقميص نادي الاتفاق السعودي، مسجلاً 14 هدفاً في مختلف المسابقات، وصنع 6 آخرين لزملائه، وتراجع مستواه بشدة في الموسم الحالي، حيث سجل هدفين فقط في الدوري خلال 17 لقاء.