الأهلي والاتحاد الأبرز .. تعرف على مواجهات جولة الحسم لدوري سوبر السلة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يسدل الستار اليوم الجمعة على مرحلة المجموعات لدوري سوبر السلة بمواجهة هى الأقوى بين الأهلي والاتحاد على صدارة الجدول ضمن 4 مباريات في الجولة الختامية.

ويتنافس ثمان فرق على لقب دوري السوبر، وتبدأ بمرحلة المجموعات وتقام هذه المرحلة بنظام الذهاب والإياب، حيث يخوض كل فريق 14 مباراة بواقع 7 مباريات ذهابا ومثلهم إيابا يتم بعدهم ترتيب الفرق على حساب نتائجهم من الأول للثامن لخوض دور الـ 8 .

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب قبل مواجهة الاتحاد على صالته في الأسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءاً فيما يلعب مصر للتأمين مع الزمالك ويلتقي سبورتنج بسموحة ويلعب الاتصالات والجزيرة .

وضمن سموحة المركز الثامن ومصر للتأمين المركز السابع والجزيرة المركز الثالث والإتصالات المركز الرابع ويتنافس فقط الزمالك وسبورتنج على المركز الخامس بالإضافة لصراع الأهلي والاتحاد على المركز الأول.

ويلتقي الأول مع الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس في دور الثمانية من دوري السوبر، الذي يقام بنظام البلاي أوفس. (Best of 5)، بحيث يتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات الى دور قبل النهائي من البطولة.

ويلتقي الفائز من الأول مع الثامن مع الفائز من الرابع والخامس في نصف نهائي دوري السوبر، على أن يلتقي الفائز من الثاني والسابع، مع الفائز من الثالث والسادس في المباراة الثانية لهذا الدور من البطولة ليقام النهائي أيضاً نهائي بنظام Best of 5.

وتنقل مباراة أون سبورت مباراة الأهلي والاتحاد في تمام الساعة الثامنة مساءاً وتنقل في السادسة مباراة مصر للتأمين مع الزمالك كما تنقلها الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة على موقع يوتيوب.