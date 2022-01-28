"50 مليون سنتيم".. الجامعة المغربية تغري أسود الأطلسي بمكافآت خيالية للفوز على منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أفادت تقارير مغربية أن اتحاد الكرة ببلادها رصد مكافآت خيالية ستنتظر لأسود الأطلسي فى حالة تخطي مصر فى ربع نهائى كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه المنتخب المصرى نظيره المغربي بالدور ربع النهائى لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وقال موقع "LE360" المغربي أن الإتحاد المغربي المشهور باسم "الجامعة" وضع مكافئة مالية قدرها 50 مليون سنيتم ( حوالي 53 ألف دولار) فى حالة تخطي مصر والصعود إلى الدور نصف النهائى .

وأضاف الموقع أن المكافأة ستتضاعف فى حالة الفوز باللقب القارى لتصل إلى 100 مليون سنتيم (106 ألف دولار) .

ويستضيف ملعب " أحمد أهيدجو" بالعاصمة الكاميرونية بياوندي يوم الأحد المقبل المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا.