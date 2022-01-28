تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا كيلوباترا بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن تشكيل الذي سيبدأ به مباراة سيراميكا كيلوباترا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الرابطة المصرية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة في كأس الرابطة المصرية مع كل من: "سيراميكا كيلوباترا، غزل المحلة، إنبي، فاركو، طلائع الجيش.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، عبد الشافي، محمد طارق

الوسط: محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، رزاق سيسيه

الهجوم: عمر السعيد

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الانتصار الأول له في بطولة كأس الرابطة بعد التعادل سلبيًا ضد إنبي، والهزيمة أمام فاركو 2-0، وأمام غزل المحلة 3-0.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي: غزل المحلة (5 نقاط) - إنبي (5 نقاط) – سيراميكا كيلوباترا (4 نقاط) - فاركو (4 نقاط) – طلائع الجيش (3 نقاط) - الزمالك (نقطة وحيدة).