"انسحاب الجمهورية المتحدة ".. حكاية المواجهة الأولى لمنتخب مصر والمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام نظيره المغربي، مساء الأحد، ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا، والمقامة حاليًا بالكاميرون.

وشهدت مواجهات المنتخبين تفوق واضح للمغرب، فخلال الـ 27 مباراة فاز منتخب الفراعنة في ثلاثية مباريات فقط، مقابل 14 انتصارًا للمغرب، بينما حسم التعادل نتيجة 11.

وسجل الفراعنة 14 هدفًا في شباك المنتخب المغربي خلال المواجهة السابقة بينهما، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا يعتبر طة إسماعيل أول من هز شباك المنتخب المغربي فى عام 1961 بدورة الألعاب العربية.

وتحدث المحلل الرياضي ونجم الأهلي في فترة الستينات طه عن هدفه شباك المغرب ، خلال دورة الألعاب العربية عام 1961.

وأكد إسماعيل في تصريحات خاصة لمصراوي أن الغالبية في مصر لا تذكر هدفه في شباك المغرب، لمرور وقت طويل على تسجيله، مؤكدا أن الهدف مر عليه أكثر من 50 عام.

وأشار إلى أن سجل هدفا في مواجهة مصر أمام المغرب في اللقاء الذي انتهى لصالح الفراعنة بنتيجة 2/3، بنهائي البطولة العربية عام 1961.

وأوضح أن المنتخب المصري انسحب من تلك المباراة ، بسبب احتساب ركلة جزاء ضده غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الفراعنة كانوا متقدمين بنتيجة 3 أهداف قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المغرب.

وواصل سرد أحدث الواقعة:" اعترضنا وقتها على قرار الحكم وقمنا بالانسحاب من أرض الملعب، ولكن منتخب المغرب سدد الكرة في المرمى الخالي، واحتسب الحكم الكرة هدفا للمغرب".

وتابع:" عقب خروجنا من الملعب قرر الحكم إنهاء المباراة لصالح المغرب، وبذللك خسرنا اللقب لصالح صاحب الأرض".

وكان من المفترض أن تقام البطولة في تونس ولكنها اعتذرت لتسارع المغرب لانقاذ الدورة وتحتضنها على اراضيها في مدينة الدار البيضاء في الفترة من 24 أغسطس وحتى الثامن من سبتمبر من عام 1961 .

وحازت الدورة على اهتمام كبير من أعلى المستويات في المملكة المغربية حيث ترأس الملك الحسن الثاني اللجنة المنظمة للبطولة.

وشاركت مصر تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة حيث اتحدت مع سوريا في هذا الوقت لتتصدر المركز الأول في ترتيب الميداليات وتكون هى المرة الأولى التي تخسر البلد المستضيف المركز الأول.