الصفقة المنتظرة.. أفضل لحظات أداما تراوري مع برشلونة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني أداما تراوري، نجم وولفرهامبتون الإنجليزي، بات على أعتاب الانتقال معاراً إلى صفوف برشلونة الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي 2021/2022.

وعاد أداما تراوري إلى إسبانيا للخضوع إلى الفحوص الطبية اليوم الجمعة تمهيدا للتوقيع مع برشلونة في يناير الجاري على سبيل الإعارة مع خيار شراء مقابل 30 مليون يورو.

واتفق أداما وبرشلونة أيضًا على عقد مسبق لمدة خمس سنوات في حال قرر النادي الكتالوني شراءه بشكل دائم في يونيو المقبل.

أداما تراوري (من مواليد 25 يناير 1996) بدأ مسيرته الكروية مع برشلونة بعدما انضم لأكاديمية لا ماسيا عام 2004 وهو في سن الثامنة من عمره، وتقدم بثبات في فرق المراحل السنية المختلفة.

وخاض اللاعب مباراته الأولى مع الفريق الأول في 23 ديسمبر عام 2013 كبديل لنيمار أمام غرناطة، ليصبح تاسع أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول في تاريخ البلوجرانا.

وسجل صاحب الـ26 عاما هدفه الرسمي الأول مع برشلونة في 16 ديسمبر 2014، حيث لعب 16 دقيقة ليساهم بهدف فردي رائع في فوز كاسح على هويسكا 8-1 في كأس الملك لموسم 2014-15.

ورحل تراوري عن صفوف برشلونة في عام 2015 بانتقاله لأستون فيلا، قبل أن ينتقل بعد عام إلى ميدلزبرة الإنجليزي، ومنه إلى ناديه الحالي وولفرهامبتون واندرارز في أغسطس 2018.

أما على المستوى الدولي، ورغم إعلان رغبته في اللعب لمنتخب مالي، اختار تراوري تمثيل منتخب إسبانيا، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول للماتادور في أكتوبر 2020.

شاهد أفضل ما قدم النجم الشاب أداما تراوري مع برشلونة: