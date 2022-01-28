الأرجنتين تمدد سلسلة اللا هزيمة بالفوز على تشيلي بتصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

هدد المنتخب الأرجنتيني أمال نظيره التشيلي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بعدما تغلب عليه في عقر داره 2 / 1 صباح الجمعة ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وسجل أنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز هدفي المنتخب الأرجنتيني في الدقيقتين العاشرة و34 وتخللهما هدف منتخب تشيلي الذي سجله بنجامين بريريتون في الدقيقة 21 .

وواصل المنتخب الأرجنتيني، الذي كان قد ضمن تأهله بالفعل إلى النهائيات، سلسلة المباريات الخالية من الهزائم بذلك للمباراة السابعة والعشرين على التوالي.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده بذلك إلى 32 نقطة، حصدها خلال 14 مباراة، ليحتل المركز الثاني بتصفيات أمريكا الجنوبية بفارق أربع نقاط خلف منتخب البرازيل المتصدر.

بينما تجمد رصيد تشيلي عند 16 نقطة في المركز السابع وباتت فرصته في حسم التأهل للنهائيات، مهددة.

وحصد منتخب تشيلسي النقاط الـ 16 خلال 15 مباراة وبات يتأخر بفارق ثلاث نقاط خلف منتخب أوروجواي صاحب المركز الرابع، المؤهل مباشرة للنهائيات، وذلك بعد فوز منتخب أوروجواي على باراجواي 1 / صفر صباح الجمعة.

ووجه أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صدمة مبكرة لأصحاب الأرض عندما افتتح التسجيل عبر تسديدة بقدمه اليسرى، ليحرز الهدف الدولي رقم 23 له.

وتعادل بريريتون لاعب بلاكبيرن الإنجليزي لمنتخب تشيلي في الدقيقة 21 حيث تلقى تمريرة من مارسيلينو نونيز وسدد الكرة في شباك حارس المرمى إميليانو مارتينيز.

واستعاد المنتخب الأرجنتيني تقدمه في الدقيقة 34 عن طريق لاوتارو مارتينيز في الوقت الذي طلب فيه كلاوديو برافو حارس مرمى تشيلي التبديل بسبب إصابته، حيث أخفق في التصدي بالشكل المطلوب لمحاولة من رودريجو دي بول ليتابع مارتينيز الكرة بتسديدة في الشباك.

وصمد المنتخب الأرجنتيني أمام ضغط نظيره التشيلي في الدقائق الأخيرة، وقد تصدى الحارس مارتينيز لكرة خطيرة من بريريتون في الدقيقة 84 .