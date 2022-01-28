أداما تراوري ثالث صفقات برشلونة في الشتاء

الشارقة - اميمة ياسر -

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق نهائي مع ولفرهامبتون الإنجليزي، يتضمن عودة اللاعب أداما تراوري لصفوف البلوجرانا مجدداً على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم.

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن تراوري سيخضع للفحوصات الطبية اليوم الجمعة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة، كثالث صفقة نحو تصحيح مسار الفريق والعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج، بعد صفقتيّ داني ألفيس وفيران توريس.

وكان تراوري لاعباً في صفوف برشلونة حتى أغسطس 2015، ليبدأ رحلة جديدة في الدوري الإنجليزي، عن طريق بوابة أستون فيلا، ثم الانتقال إلى ميدلسبره، والانضمام الأخير لولفرهامبتون، الذي شهد فترة توهجه.

يذكر أن تراوري لعب أول مباراة له بقميص البرسا، في لقاء برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني في 2013، عندما كان مدرب البرسا وقتها تيتا مارتينو، بعد اللعب في أكاديمة برشلونة "لاماسيا".