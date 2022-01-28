سيد معوض: يجب على فتوح ومرموش استغلال أشرف حكيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد سيد معوض لاعب منتخب مصر السابق، أن منتخب المغرب قوي جدًا، ويمتلك خط هجوم لديه حلول ويستطيع الوصول لمرمى الخصم كما حدث في مباراة مالاوي التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد منتخب مصر من مواجهة منتخب المغرب الأحد المقبل في تمام الساعة الـ6 مساءً، ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

وقال معوض في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر": "فرص المنتخبين متساوية، ولكن يجب على لاعبي منتخب مصر تقديم أفضل ما لديهم، الجماهير الأن معهم ولا يهم النتيجة الأهم هو الأداء".

وتابع: "أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وباريس سان جيرمان، أحيانًا يعترض لانتقادات في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا بسبب الجانب الدفاعي لديه، يجب استغلال أحمد أبو الفتوح وعمر مروموش الفرص، وتجنب ارتكاب أخطاء على منطقة الجزاء لأنه مميز بها".

واختتم معوض تصريحاته قائلًا: "الجماهير عادت مرة أخرى للمنتخب بعد أن قدم اللاعبين أداء مميز أمام كوت ديفوار، وفي الحالة الهزيمة في ركلات الترجيح كان الجماهير أشادت باللاعبين، يجب التركيز أمام المغرب وأن يظهر اللاعبين كل ما لديهم".