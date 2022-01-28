بركات يكشف مصير كيروش حال خسارة مصر أمام المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر السابق وعضو اتحاد الكرة حاليا، أن كارلوس كيروش، مدرب "الفراعنة" مستمر في منصبه بغض النظر عن نتيجة لقاء المغرب في كأس أمم أفريقيا 2021.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي، الأحد المقبل، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون.

وقال بركات في تصريحات لقناة "المحور" التليفزيونية: "على مسؤوليتي الشخصية، كيروش مستمر في منصبه وهو من سيقود المنتخب في مواجهة السنغال بالدور الفاصل لتصفيات المونديال في مارس القادم".

وأضاف: "نثق في الجهاز الفني بقيادة كيروش الذي يحظى بالدعم الكامل من اتحاد الكرة، وتحدثنا في هذا الأمر قبل سفر البعثة إلى الكاميرون".

وأتم: "مباراة المغرب صعبة للغاية، لكن بعد الأداء القوي الذي قدمه منتخبنا أمام كوت ديفوار أصبح الجمهور المصري أكثر تفاؤلا قبل لقاء أسود الأطلس".