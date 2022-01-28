تعرف على مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الجمعة عدة مباريات في مختلف المسابقات المحلية والدولية.

الأبرز في مباريات الجمعة مواجهة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة.

وفي إطار الجولة ذاتها بنفس المجموعة (الثالثة) يلعب غزل المحلة مع فاركو، وطلائع الجيش ضد إنبي.

ويستعرض "الخليج 365" فيما يلي أبرز مباريات الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة:

كأس الرابطة:

غزل المحلة × فاركو.. 2.30 عصرا.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 2

إنبي × طلائع الجيش.. 2.30 عصرا.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 3

سيراميكا كليوباترا × الزمالك.. 5 مساء.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1

تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022:

كولومبيا × بيرو.. 11 مساء.. القناة الناقلة beIN Sports Connect