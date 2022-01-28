الخليج 365 يحاور لاعب تونس.. عن كواليس استبعاده والحذر من درس الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

حقق المنتخب التونسي خطوة مهمة في مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام بالكاميرون، عقب تخطي منتخب نيجيريا في مباراة دور ثمن النهائي بالفوز والوصول لدور الثمانية.

المنتخب التونسي سيواجه منتخب "الخيول" بوركينا فاسو في مباراة يعتبر "نسور قرطاج" المرشح الأقوى لاستكمال المنافسة على لقب لم يتحقق منذ نسخة (2004).

"الخليج 365" تواصل مع مدافع النادي الأفريقي والمنتخب التونسي نادر جندري للحديث معه عن فرص منتخب بلاده في المنافسة إلى جانب أسباب عدم ظهوره مع "نسور قرطاج" في نسخة الكاميرون.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- لماذا أنت غائب مع المنتخب التونسي؟

تعرضت لمشكلة خلال انتقالي للنادي الأفريقي، ونتيجة خطأ في القيد لم أشارك منذ أربعة شهور، لكن حاليًا أقوم بعمليات التأهيل وأتمنى الظهور مع فريقي ومنتخب تونس إن شاء الله.

- المنتخب التونسي فاز على نيجيريا.. هل تعتبر هذه النتيجة مفاجأة نظرًا لما حدث في مرحلة المجموعات؟

تونس من الدول التي تمتلك التاريخ في كرة القدم، نحن مرشحون للفوز باللقب لأننا نتمتع بالعديد من الإمكانيات، الأمر الآن في أيدينا لكي نظهر قوتنا أمام أفريقيا.

- بعد عبور نيجيريا.. هل تعتقد أن مباراة بوركينا فاسو ستكون أسهل؟

بالطبع لا، المباراة لن تكون سهلة، الأمر متروك لنا إذا لعبنا بالمستوى والشكل المطلوب سنتأهل إلى نصف النهائي إن شاء الله، هناك دروس كثيرة في كرة القدم فمن الممكن أن تفوز على منتخبات عظيمة وتخسر من ضد فرق أقل قوة، كما قلت الأمر بين أقدامنا، ويجب ألا نستهين بالخصم (بوركينا فاسو) ونأخذ مباراة تلو الأخرى حتى نتوج باللقب.

- مُنذر الكبير تعرض للعديد من الانتقادات سواء قبل البطولة أو خلالها.. تعليقك؟

الضغط دائمًا مستمر، المدرب الذي يمتلك الخبرة هو مَن يستطيع التعامل مع مثل هذه الظروف، مُنذر سبق له التعامل مع مثل هذه الضغوط.

- من وجهة نظرك كيف ترى تنظيم الكاميرون نسخة كأس الأمم؟

بصراحة أرى أن هناك العديد من الأزمات، أتمنى أن تكون النسخة المقبلة في كوت ديفوار 2023 تكون أفضل.

- هل تتوقع استمرار المفاجآت في نسخة الكاميرون؟

بالطبع، كل شيء وارد في كرة القدم، يمكن للصغير أن يكون كبيرًا والكبير أن يكون صغيرًا وأبرز الأمثلة شاهد المنتخب الجزائري.

- تتوقع مَن المنتخب الأبرز للفوز باللقب القاري؟

أتمنى أن يفوز المنتخب التونسي باللقب.

- المنتخب التونسي فقد عناصر بارزة بسبب (كوفيد 19).. هل تتوقع تأثر المنتخب بذلك في المباراة المقبلة؟

أتمنى ألا يحدث ذلك، لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرة، وأتمنى جاهزية الجميع للمباراة المقبلة.

- بالحديث عن فريق الأفريقي.. هل أصبح هناك فرصة لمنافسة الترجي على لقب الدوري هذا الموسم؟

نحن نادٍ عظيم، نمتلك الآن لاعبين جيدين وطاقم فني جيد، وسنبذل قصارى جهدنا لكي نعوض السنوات السيئة.

- أخيرًا.. هل ستشارك مع الأفريقي بعد استئناف الدوري؟

إن شاء الله بعد بطولة كأس الأمم سأبدأ المشاركة في الدور الثاني من مباريات الدوري التونسي.