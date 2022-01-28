تسريب فيديو لـ ضياء السيد وهو يسخر من مكافأة الفوز على كوت ديفوار: «جابوا البسطرمة يا عمور؟»

الشارقة - اميمة ياسر -

سخر ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب المصري، من خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، بسبب مكافأة الـ500 دولار للاعبين.

وكان الدرندلي قد قرر منح كل لاعب في منتخب مصر مكافأة 500 دولار، بعد التأهل لدور الـ8 من كأس الأمم الأفريقية على حساب كوت ديفوار بركلات الترجيح، ولكن رفض لاعبو الفراعنة تلك المكافأة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لضياء السيد قبيل إدلاءه بتصريحات صحفية، وهو يسخر من القيمة المالية الضعيفة للمكافأة، مؤكدًا أن هذا الرقم هزيل، خاصة وأن اللاعبين لديهم مستحقات مالية كبيرة متأخرة.

وقال ضياء السيد في الفيديو: ”ياعمور جابوا البسطرمة ولا لسه؟.. صاحبك طالع يقولك 500 دولار.. خالد صاحبي من أيام النادي الأهلي.. قولت له انت بتستعبط.. أنت عارف العيال دي ليها فلوس قد إيه؟“.

وكان المنتخب الوطني قد حجز مقعداً في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، الأربعاء الماضي، بعد تغلبه على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

واستطاع المنتخب المصري تسجيل 5 ركلات ترجيحية مقابل 4 لكوت ديفوار، ليحسم الفوز والتأهل لملاقاة المغرب في الدور ربع النهائي.