التعادل يحسم مواجهة الإكوادور والبرازيل المشحونة بالكروت الملونة

انتهت مباراة الإكوادور وضيفه المنتخب البرازيلي بالتعادل الإيجابي 1-1 فجر الجمعة في الجولة 15 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.



وافتتح لاعب ريال مدريد الإسباني كاسيميرو التسجيل للمنتخب البرازيلي في الدقيقة السادسة ثم أدرك فيليكس توريس التعادل برأسية قوية في الدقيقة 75.



وشهدت مواجهة القمّة خروج الحارس الإكوادوري ألكسندر دومينغيز (15) بالبطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف على ماتيوس كونيا ثم بعد ذلك جاء الدور على إيميرسون، مدافع توتنهام الإنكليزي، ليكمل المنتخبان المباراة بعشرة لاعبين.



وفي آخر المواجهة، أعلن الحكم الكولومبي ويلمار رولدان عن ركلة جزاء لأصحاب الأرض مانحاً ورقة حمراء للحارس أليسون بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية إلا أن الـ"VAR" تدخل لإلغاء كل ذلك ومبقياً على نتيجة التعادل 1-1.



وفي حادثة طريفة شهدتها هذه المواجهة، تحصل الحارس البرازيلي أليسون على بطاقة حمراء في الشوط الأول ثم تراجع الحكم عن ذلك وأعاد الكَرّة مرة أخرى في الشوط الثاني ومنح حارس ليفربول "الكرت الأحمر" لكن الـ"VAR" تدخل لينقذ أليسون.



ويحتل المنتخب البرازيلي، الذي تأهل للمونديال، صدارة الترتيب بـ36 نقطة من 14 مباراة ودون أن يتعرض للهزيمة في المقابل يقترب المنتخب الإكوادوري من حصد بطاقة الوصول إلى كأس العالم 2022 في قطر باحتلاله المركز الثالث بـ24 نقطة (15 مباراة).

(فرانس برس)

