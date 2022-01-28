الامارات | «شرطة دبي» ينظم البطولة المفتوحة الأولى للتنس

شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة دبي» ينظم البطولة المفتوحة الأولى للتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي ضباط شرطة دبي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس بملاعبه في دبي بطولته الأولى المفتوحة للتنس، التي تنطلق اعتباراً من اليوم، وتستمر حتى الخامس من فبراير المقبل، بمشاركة 32 لاعباً في منافسات الرجال، و16 لاعبة في منافسات السيدات يتنافسون جميعاً على جوائز مالية بإجمالي 30 ألف درهم، برعاية برنامج «إسعاد» ومبادرة «الروح الإيجابية».

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