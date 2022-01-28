جائزة مالية ضخمة لتخطي الفراعنة .. الاتحاد المغربي يطالب لاعبيه بالفوز على مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت تقارير صحفية مغربية، بأن الاتحاد المغربي قد رصد جائزة مالية قدرها 50 مليون سنتيم للاعبي منتخب بلادها حال الفوز أمام المنتخب الوطني.

ويستعد منتخب المغربي لمواجهة نظيره المنتخب الوطني، يوم الأحد المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وأشارت التقارير ذاتها، بأن المنتخب المغربي سيحصل على 50 مليون سنتيم في حال التأهل إلى نصف النهائي، بينما سيحصل على مكافأة 100 مليون سنتيم في حال التتويج باللقب و70 مليون سنتيم إذ احتلوا المركز الثاني.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل لدور ربع النهائي بعد الفوز أمام مالاوي بهدفين مقابل هدف، عكس منتخب مصر الذي تأهل بالفوز أمام كوت ديفوار بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4.