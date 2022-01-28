الكشف عن حكام مباريات الجولة الرابعة بمجموعة الزمالك في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام المباريات التي تقام يوم الجمعة في بطولة كأس الرابطة.

وتقام 3 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في كأس الرابطة، وهي: سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك، وغزل المحلة ضد فاركو، إنبي ضد طلائع الجيش.

ومن المقرر أن يدير الحكم محمود بسيوني مباراة سيراميكا كليوباترا مع الزمالك، ويعاونه محمد عزازي وأحمد لطفي، ومحمد التابعي كحكم رابع، ومحمد سلامة حكما للفيديو، ومحمد سيد بكر مساعدا له.

فيما يتولى مصطفى عثمان إدارة مباراة إنبي مع طلائع الجيش، ويعاونه مصطفى حسن ووليد الصردي، وإبراهيم محجوب حكما رابعا، ومحمود دسوقي حكما للفيديو، ويعاونه أحمد صالح.

مباراة وغزل المحلة ضد فاركو يديرها الحكم هشام الفلال، ومعاونيه محمد السيد وإسلام أبو العطا، بالإضافة إلى عمرو رمضان كحكم رابع، ومحمد نهاد حكما للفيديو، ومساعده أحمد حمدي.