الزمالك يصطدم بكليوباترا في لقاء الفرصة الأخيرة بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يخوض نادي الزمالك مباراته قبل الأخيرة في مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة ضد فريق سيراميكا كليوباترا على استاد المقاولون العرب.

الزمالك يتذيل ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الرابطة برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل وحيد مع إنبي ثم خسارتين من فاركو وغزل المحلة.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز الأول له في البطولة على حساب سيراميكا كليوباترا من أجل الحفاظ على أمال التأهل إلى نصف النهائي.

ويتأهل متصدر المجموعة فقط إلى نصف النهائي، مع أفضل فريق حصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

ويحتاج رجال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لعدم فوز المحلة أو إنبي بأي مباراة، مع تحقيق الفوز في آخر مباراتين، من أجل الوصول إلى النقطة السابعة والتأهل على رأس المجموعة.

على الجهة الأخرى يسعى سيراميكا للوصول إلى النقطة السابعة بالفوز على الزمالك مع انتظار تعثر المحلة وإنبي من أجل اقتناص الصدارة قبل الجولة الختامية.

الزمالك واجه انتقادات كثيرة بعد خسارتي فاركو وغزل المحلة، خاصة وأن المدرب باتريس كارتيرون اعتمد على الكثير من عناصر الفريق الأول.

كارتيرون ضم 20 لاعبا لقائمة المباراة التي ضمت العديد من نجوم الفريق الأول أمثال شيكابالا وأوناجم وأوباما وعبد الله جمعة وعبد الغني وعواد وعبد الشافي وسيسيه وعمر السعيد وكذلك بعض لاعبي فريق الشباب.

بطاقة المباراة

الحدث: مجموعات كأس الرابطة

التاريخ: 28 يناير 2022

التوقيت: 05:00 مساءً

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد المقاولون العرب