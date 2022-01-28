الشناوي يبدأ برنامجا علاجيا بعد الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - يبدأ محمد الشناوي حارس مرمى منتخب برنامجا علاجيا متكاملا اعتبارا من يوم الجمعة، بعد الانتقال إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وكان الشناوي تعرض لإصابة في مباراة مصر وكوت ديفوار، أمس الأربعاء، في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، ولم يتمكن من استكمال المباراة.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن الآشعة التي أجريت على اللاعب أكدت إصابته بشد في العضلة الخلفية .

وحسب ما ذكره الشناوي، فإن سوء حالة أرضية الملعب كانت السبب الرئيسي في إصابته.

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، الأحد المقبل، على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي.